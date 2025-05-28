日本海海戦１２０周年記念式典で黙とうする出席者＝２７日、記念艦「三笠」日露戦争の日本海海戦から１２０年の節目を迎えた２７日、連合艦隊の旗艦だった記念艦「三笠」（神奈川県横須賀市稲岡町）で記念式典が開かれ、日露両軍の戦死者を悼んだ。海上自衛隊や米海軍の関係者、当時の連合艦隊司令長官・東郷平八郎の子孫ら約３２０人が参加した。三笠保存会の主催。日本海海戦は１９０５年５月２７、２８の両日に対馬沖で日本