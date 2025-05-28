NY株式27日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均42343.65（+740.58+1.78%） S＆P5005921.54（+118.72+2.05%） ナスダック19199.16（+461.95+2.47%） CME日経平均先物38390（大証終比：+570+1.49%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は７４０ドル超の大幅反発となり、ほぼ高値引けとなった。連休中にトランプ大統領の関税政策が再び急変した。トランプ大統領はＥＵに対する関税を６月