※経済指標 【米国】 ＊住宅価格指数（3月）22:00 結果-0.1% 予想0.2%前回0.0%（0.1%から修正）（前月比) ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00 結果98.0 予想87.1前回85.7（86.0から修正） ＊Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00 結果4.07% 予想4.5%前回4.53%（4.5%から修正）（前年比) ＊米耐久財受注(4月・速報値） 21:30 結果-6.