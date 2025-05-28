大相撲夏場所で２場所連続優勝した大関・大の里（２４）＝二所ノ関＝の横綱昇進が２８日、日本相撲協会の名古屋場所（７月１３日初日・ＩＧアリーナ）番付編成会議と臨時理事会で正式に決定する。決定後は昇進伝達式が行われ、大の里が決意を示す口上を述べる。能生（のう）中、海洋高時代を過ごした新潟・糸魚川市では、同市を走る「えちごトキめき鉄道」が「横綱・大の里ラッピング電車」になる計画が浮上するなど歓迎ムードに