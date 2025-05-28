NY株式27日（NY時間12:22）（日本時間01:22） ダウ平均42232.47（+629.40+1.51%） ナスダック19152.68（+415.47+2.22%） CME日経平均先物38345（大証終比：+525+1.37%） 欧州株式27日GMT16:22 英FT100 8778.05（+60.08+0.69%） 独DAX 24226.49（+198.84+0.83%） 仏CAC40 7826.79（-1.34-0.02%） 米国債利回り 2年債 3.972（-0.019） 10年債 4.438（-0.073） 30年債 4.