【Amazon:「Days of Play」】 開催期間:5月28日0時~6月11日23時59分 プレイステーション関連の商品がお買い得価格となるセール「Days of Play」にて、PlayStation VR2(PSVR2)が割引価格で販売されている。期間は6月11日23時59分まで。 Amazonのサイトでは「Days of Play」の特設ページがオープン。PS5本体など、プレイステーション関連がズラりと並