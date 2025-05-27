¡Öbaby shower¡×¤ÇÇ¥¿±¤ò¤ª½Ë¤¤♡¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÃË½÷º®À®¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAAA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±§ÌîÈþº´»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÆÈÆÃ¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤ÊÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Öbaby shower?♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÈÊª¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¤Ë¡¢Ç¥¿±¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¾þ¤ê¤Ä¤±¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¼ã