¡þOPBF¡õWBO¡½AP¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï±§ÄÅÌÚ½¨¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¡ÔTKO5²ó1Ê¬59ÉÃ¡Õ¥¢¥¯¥È¥ì¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ë¥¸¥ã¥ó¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡Ê2025Ç¯5·î27ÆüÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦±§ÄÅÌÚ½¨¡Ê30¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬¡¢5²ó¤Ëº¸±¦¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤é¥é¥Ã¥·¥å¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëTKO¤Ç²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£WBO¡½AP8°Ì¤Î¥¤¥§¥ë¥¸¥ã¥ó¡Ê26¡áÃæ¹ñ¡Ë¤ò¡¢½é²ó¤«¤é°µÅÝ¡£±¦¥¯¥í¥¹¡¢º¸±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¡¢°ìÊýÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç»î