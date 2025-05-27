¡Ö¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¥È¥í¥Õ¥£¡¼¼ê¤Ë¡Ä¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à(Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×(KADOKAWA)¤Î¼õ¾ÞÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÏµÓËÜ¾Þ¡¢»ÔÀî¼ÂÆü»Ò¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢³ÑÅÄ¹¸¹­¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã