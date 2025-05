8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHTが、米国Atlantic Music Groupとグローバルメジャー契約(※一部アジア地域を除く)したことが発表された。ONE OR EIGHTは、デビュー時よりOneRepublicのライアン・テダー、グラミー賞ノミネートアーティストBigSeanなどとともにグローバルな作品を生み出してきた。前作「DSTM」は、Michael Jackson「Wanna Be Startin' Somethin'」(1983)のサンプリングを含む、世界的ディーバ・リアーナの