?¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É?Åì³¤ÎÓ¤Î¤ê»Ò¡Ê£¹£±¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£²£·Æü¡¢±Ç²è¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¤¬¤æ¤¯¡ª£¹£³ºÐ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¡Ê£¶·î£¶Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊÌ»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢ÊÆ½÷Í¥¥¸¥å¡¼¥ó¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ö¡Ê£¹£µ¡Ë¤¬£²Ç¯Á°¡¢»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Ç½é¼ç±é¤·¤¿¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½·âÂà±Ç²è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£²£¶Æü¤Ë£¹£±ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÅì³¤ÎÓ¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¾·¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³£°£°£°·ï°Ê¾å¤Î»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥²¥¹¥È¤Ïº£²ó