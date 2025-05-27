中島健人が自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLE 大森元貴との“執事ダンス”のコラボ動画を公開した。 参考：中島健人、大森元貴と仲良しツーショ永瀬廉＆髙橋海人とのレアオフショットも 中島は「今話題の執事ダンス」というタイトルで、5月23日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）で共演した大森と舞台裏で撮影した執事ダンスの動画を投稿。番組で披露したアニメ『謎解き