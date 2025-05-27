「ロッテ−オリックス」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの田中晴が７回９６球を投げて２安打無失点の好投。チームトップの３勝目の権利を手に降板した。防御率もチーム先発陣トップの２・２５とした。この日最速１５４キロの直球を主体に、鋭く落ちるフォークを交えて、リーグトップのチーム打率を誇るオリックス打線を翻弄。三回は無死から中川に初安打を許したが、冷静に後続を断った。前回登板の１６日・日