北朝鮮外務省の米国研究所は26日、米トランプ政権が明らかにした宇宙基盤のミサイル防衛「ゴールデンドーム」を非難する備忘録を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。備忘録は、トランプ氏が20日に発表した「ゴールデンドーム」構想に対して、「誰それの『威嚇』に備えるための『防備策』ではなく、米国の一極支配戦略を宇宙基盤軍事インフラの先制的構築によって裏付ける宇宙核戦争シナリオである」と指摘した。また、「自分らの覇権