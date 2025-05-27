この作品は、アイドルオタクの作者・M子(＠bocchiota)さんが以前勤めていた会社でイケメン社員のO野さんに恋をするも、彼の本当の姿は自分の期待とは異なる姿だったとに気づき、葛藤しながら恋をあきらめ前進するお話です。推し活話で盛り上がるO野さんとM子さん。自分の話だけでなく相手の話も聞きたい、とO野さんに話を振ると、彼の目から急に色がなくなりました。『アイドルオタクが現実のイケメンに恋をした話』第33話をごらん