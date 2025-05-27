この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはおんぷちゃん🎵(@onpuhime1011)さんが投稿したある写真。ペットは時折いたずらをすることがありますが、飼い主に叱られたあとは、ちょっとしょんぼりするでしょう。投稿者さんの愛猫は、叱られた後に様子をうかがう様子がとてもかわいかったそうで？ 叱られた猫ちゃんの反応がかわいい 子どもを叱ったら、どうなりますか？泣いたり、いじけたりさ