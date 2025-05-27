◇プロ野球セ・リーグ巨人-広島(27日、富山)巨人の井上温大投手が7回2失点で降板となりました。0-0の4回に2本の安打と四球で2アウト満塁とし、7番の小園海斗選手に2点タイムリーを先制点を献上。5回時点で91球を投じていましたが、粘り強く今季最多の111球を投げて、7回7安打7奪三振2失点の力投をみせました。1点を追う7回の攻撃では、2アウト2塁の場面で打席が回りましたが、リチャード選手に代打が告げられ交代。この回、打線