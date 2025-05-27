◇セ・リーグ阪神―DeNA（2025年5月27日倉敷）阪神先発の才木は6回1/3、6安打無失点で交代した。初回から5回まで毎回安打を浴びるなど苦しい投球が続いた。要所を抑えてスコアボードに0を並べた。0―0で迎えた7回は1死一、二塁を背負った117球で及川にマウンドを譲った。左腕はワイルドピッチで二、三塁としたが佐野、オースティンを連続三振に仕留め、ピンチを脱した。