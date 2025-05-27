エントリースマホ「AQUOS wish4」のY!mobile版にてAndroid 15へのOSバージョンアップが提供再開！ソフトバンクは26日、携帯電話サービス「Y!mobile」向け5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4（型番：A402SH）」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新の提供を2025年5月26日（月）より順次再開するとお知らせしています。同社ではすでに紹介してい