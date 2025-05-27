鹿児島県は27日、鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地に整備する新たな総合体育館＝スポーツ・コンベンションセンターの整備事業費として、9億3500万円を盛り込んだ補正予算案を発表しました。 県は27日、補正予算案に盛り込むスポーツ・コンベンションセンターの整備事業費として、設計費9億300万円、設計に必要な経費3200万円を示しました。 設計費は、設計事務所の運営経費などに4億3200万円