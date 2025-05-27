兵庫県の元西播磨県民局長の私的な情報が外部に漏えいした問題で、第三者委員会は27日、当時の総務部長による漏えいと認定したうえで、斎藤元彦知事らの指示で行われた可能性が高いとする調査結果を発表。知事はこの報告書の公表を受け、改めて自らの指示について全面的に否定したうえで、自身の給与カットなどの懲戒処分を検討することを明らかにした。斎藤兵庫県知事“自らの指示”改めて全面的に否定27日午後4時半過ぎ、取材に