◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ＝（２７日・倉敷）阪神・才木浩人投手が７回途中６安打無失点で降板し、リリーフ陣に託した。初回から７イニング連続で走者を背負う苦しい展開だったが、再三のピンチを粘り腰で耐えた。直球の最速は自己最速タイの１５７キロを計測。同じく力投を続けていたバウアーに一歩も引かず、球数１１７球で倉敷のマウンドを降りた。