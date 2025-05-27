シャープが5Gスマホ「AQUOS sense9」と「AQUOS wish3」のメーカー版のAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供再開！シャープは26日、同社が展開する「AQUOS」ブランドにおける5G対応スマートフォン（スマホ）「AQUOS sense9」および「AQUOS wish3」のメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「AQUOS sense9（型番：SH-M29）」および「AQUOS wish3（型番：SH-M25）」に対して最新プラットフォーム「Andro