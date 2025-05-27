デル・テクノロジーズは5月27日、ゲーミングノートPCの新製品として「Alienware 16X Aurora ゲーミングノートブック」と「Alienware 16 Aurora ゲーミングノートブック」を発表し、同日販売を開始した。構成はCTOに対応せず、いくつかのパターンから選択することになる。廃止された「Dell G」シリーズを継承、上位モデルさながらの高級感「Alienware 16 / 16X Aurora」これまで「Dell G」ブランドで展開されてきた製品の後継モデ