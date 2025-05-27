¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤¢¤ª¤Ð(@ao_ba0524)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÆ±»Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É×¤äÉ×¤Î²ñ¼Ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤àÌñ²ð¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤òÉÁ¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤«¤é½Ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½ËÊ¡¥àー¥É¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼ç¿Í¸øÂð¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤ÏÉÔ¿³¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡ÙÂè36ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©ao_ba0524 ©ao_ba0524 ©ao_ba0524