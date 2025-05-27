「令和国民会議」（令和臨調）の活動趣旨に賛同する国会議員でつくる超党派会議の中間報告会＝27日午後、東京都港区民間の政策提言組織「令和国民会議」（令和臨調）の活動趣旨に賛同する国会議員でつくる超党派会議は27日、国会改革などの中間報告を公表した。国会審議の効率化に向け、重要法案に関する事前審査の仕組みづくりや、予算委員会での答弁者として副大臣の積極活用などを提言した。超党派会議は事前審査と併せ、議