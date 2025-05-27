5·î27Æü¡¢B¥êー¥°¤ÏÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE FINALS 2024-25¡×¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤¬¡¢°ìÂ­Àè¤Ë2024－25¥·ー¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿B¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Áª¼ê¤È¥³ー¥Á¤Î·ÀÌó¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ B1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿»°²Ï¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î·ÀÌó¹ç°ÕÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼ã¼êÍ­Ë¾³ô¤ÎÀ¾ÅÄ¸øÍÛ¤Î·ÀÌó·ÑÂ³¡¢³ÑÌîÎ¼¸à¤ÈÀÐ°æ¹ÖÍ´¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¹ç°Õ¤¬¸øÉ½¤µ