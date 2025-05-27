『ニノなのに』2時間スペシャルが、TBS系にて5月28日20時54分から放送される。宮近海斗はハリウッドスター、トム・クルーズに極秘ミッション。戸塚祥太、〓地優吾、西畑大吾、菅田琳寧、安嶋秀生は5人で力を合わせて陸上選手に挑む。吉沢亮はキャンプ経験0なのに無人島ソロキャンプに。ラジオハガキ職人企画には立川志らくが緊急参戦する。【写真】ミッションに挑んだ宮近海斗無人島ソロキャンプに挑む吉沢亮など二宮和也がM