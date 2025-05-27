GOT7¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¼ç±é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹¡ØÈà¤Ï¥µ¥¤¥³¥á¥È¥é¡¼ -He is Psychometric-¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤¬¡¢CS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç28Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ëè½µ·î¡Á¶âÍË¤Î¸áÁ°7»þÊüÁ÷¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥­¥É¥­¤Î¥­¥¹¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¡ØÈà¤Ï¥µ¥¤¥³¥á¥È¥é¡¼¡ÙÍ½¹ðÊÔ¿¨¤ì¤¿¿Í¤Îµ­²±¤Î»ÄÁü¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡È¥µ¥¤¥³¥á¥È¥ê¡¼¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¤È¡¢¿´¤Î½ý¤ò±£¤¹¤¿¤á¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¬Á³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æñ»ö·ï