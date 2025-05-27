【モデルプレス＝2025/05/27】5月27日、TOMMY HILFIGER 表参道店にて「Summer 2025 トミー ガール ローンチパーティー」が開催された。ここではその様子を写真で紹介する。【写真】IVEウォニョン、圧巻美脚披露◆「Summer 2025 トミー ガール ローンチパーティー」アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド・トミーヒルフィガーは、2025年の夏に「トミー ガール」コレクションを発表。これを記念し、国内最大の旗艦店であるTO