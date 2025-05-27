犬も人もつけられる「ふわもこトイプー ヘアクリップ」が、5月28日（水）から、全国のカプセルトイ売場で順次発売される。【写真】ペットとおそろいコーデも！ワンちゃんのおめかし姿がかわいすぎる■人気アイテムの新バージョン今回カプセルトイの新製品として登場する「ふわもこトイプー ヘアクリップ」は、人気の犬種“トイプードル”の立体的なフワフワフェイスが付いたヘアアクセサリー全6種類。クリップはコーム型（