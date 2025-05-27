（有）栄光製作所（横須賀市）は５月９日、横浜地裁横須賀支部より破産開始決定を受けた。破産管財人には入坂剛太弁護士（上大岡中央法律事務所、横浜市港南区上大岡西２−２−１０）が選任された。負債総額は債権者２５名に対して約３億円。横須賀市内に本社兼工場を構え、自動車部品やＯＡ機器部品などのプレス金型製作を手掛けていた。日産自動車グループ向け２次下請として営業基盤を形成し、１９９８年３月期には売上高