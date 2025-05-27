スマートフォン（スマホ）向け周辺機器などを扱うアンカー・ジャパン（東京都千代田区）は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」から、Android用の紛失防止トラッカー「SmartTrack Card」「SmartTrack Link」の予約受付を、2025年5月22日に同社公式オンラインストアなどではじめた。カード型と小型タグ型を用意いずれも、Android端末で使用可能なGoogleの「検索ハブ」に対応し、登録した製品の位置を確認できる。加えて本