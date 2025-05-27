今国会でＡＩに関する法案の審議が続くなか、鈴木知事と秋元札幌市長がＡＩ関連政策に関する要望書を石破首相に手渡しました。鈴木知事と札幌市の秋元市長は首相官邸を訪れ、ＡＩ関連政策の要望書を石破首相に手渡しました。要望では、道が進める再生可能エネルギーの取り組みとＡＩ産業を一体的に展開する新しい「地方創生モデル」を提案しました。（鈴木知事）「再エネの供給からＡＩの研究開発に至るまでのエコシステムの