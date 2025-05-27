「北京市喫煙抑制条例」が2015年に施行されてから10年がたちました。北京市衛生健康委員会は26日、北京市内の喫煙率、禁煙率、受動喫煙への暴露状況などの調査データを発表しました。昨年末から今年上半期にかけて、全市で第6回成人たばこ調査を開始し、15歳以上の人を対象に、全市1万640世帯をカバーし、1万215人を調査しました。調査結果によると、北京市で15歳以上の喫煙率は着実に低下していることが分かりました。2025年、北