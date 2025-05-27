27日（火）、ファイターズ鎌ケ谷スタジアムでのイースタン・リーグ、対日本ハム戦。DeNAの先発投手は若松尚輝、対する日本ハムの先発投手は畔柳亨丞。先発の若松は毎回のようにランナーを背負ったものの、要所を締め3回無失点で降板。4回からは2番手の佐々木千隼が登板し、2イニングを無失点に抑えた。両軍無得点のまま進んだ5回表、試合がついに動く。DeNAは無死一・二塁のチャンスを作り、梶原昂希、井上絢登、伊藤光、関