東京・新宿にあるルミネエスト新宿は、6月1日（日）〜7月9日（水）の期間、ディズニー映画『リロ＆スティッチ』を起用した、暑い夏に癒やしを届けるキャンペーン「GOOD MOOD〜STITCH COLLECTION〜」を開催する。【写真】夏コーデにぴったり！展開予定のスペシャルアイテム一覧■館内BGMもディズニー今回開催される「GOOD MOOD〜STITCH COLLECTION〜」は、スティッチのオリジナルキービジュアルの装飾を施した館内で、限定グ