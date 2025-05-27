来月(6月)1日から7日までの1週間は、国の定める「水道週間」です。これを前に、子どもたちに水の大切さを学んでもらおうという出前授業が岡山市の小学校で行われました。 【写真を見る】「水道水ってこんな風に作られているんだ」小学校で水の大切さを学ぶ出前授業薬品を使って泥水を浄化する実験など【岡山】 （参加した児童）「お～、結構薄い！」「きれいになってきた！」 授業は、「水道週間」を前に、岡山市水道局