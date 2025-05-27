◆ソフトバンク―日本ハム（27日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは「ルーフオープンデー」として首位日本ハムと対戦する。腰の手術明けの近藤健介が「3番右翼」で復帰した。柳町達が5番、栗原陵矢が6番に入った。【ソフトバンクの日本ハム戦スタメン】1中周東佑京2遊川瀬晃3右近藤健介4一中村晃5左柳町達6三栗原陵矢7指山川穂高8二牧原大成9捕海野隆司 