兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発問題を巡り、県の第三者委員会が２７日、井ノ本知明・前総務部長が告発者の私的情報を漏えいしたとする調査報告書を公表したことを受け、斎藤知事は県庁で記者団に、「（漏えいを）指示したことはない」と自身の関与を否定した。第三者委は、漏えい行為は斎藤知事らの指示で行われた可能性が高いと指摘している。斎藤知事は漏えいへの関与を否定する一方、「県民の信頼を損なう状況にな