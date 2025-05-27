◆イースタン・リーグロッテ１―２巨人（２７日・ロッテ）巨人の高梨雄平投手が１６日に出場選手登録を抹消された後、初めて実戦で登板し、１回を３者凡退に抑えた。１―１の８回裏に３番手として登板。石垣を中飛、上田を左飛に打ち取ると、最後は松石をカットボールで空振り三振に仕留めた。２軍降格後に探したのは「ここ何年かのフォームの違和感、ズレがどこから来ているのか」。山口２軍投手コーチや、野上３軍投手コ