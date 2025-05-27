女優の仲里依紗が２７日、都内で行われた「Ｓｕｍｍｅｒ２０２５ＴｏｍｍｙＧｉｒｌＬａｕｎｃｈＰａｒｔｙ」に韓国アイドルグループ「ＩＶＥ」のチャン・ウォニョン、女優の安斉星来とともに出席した。米発のグローバルライフスタイルブランド「トミーヒルフィガー」はＳｕｍｍｅｒ２０２５「ＴｏｍｍｙＧｉｒｌ」コレクションを発表。同イベントでは出演者がアップデートされた「トミーガール」コレクション