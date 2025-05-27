5月25日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKI（リョウキ）こと三山凌輝が、7月5日をもって、BE:FIRSTとしての活動を休止することを発表し、衝撃を与えた。この発表を受けて、交際が取りざたされている趣里の「会社」にも注目が集まっている。BE:FIRSTは4月から7月にかけて、15都市を回るワールドツアーを開催しているが、このツアーが三山の活動の区切りになるようだ。「三山さんは、BE:FIRSTとしては『BMSG』、俳優業