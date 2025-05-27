BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後10・00）が26日に放送され、大野豊氏（69）と西山秀二氏（57）の元広島バッテリーがそろってゲスト出演。数々の“聖人伝説”を持つ大野氏の人柄に、改めて共演者たちがメロメロになる場面があった。入団テストを経て1976年ドラフト外で広島入りし、カープひと筋に22年間プレー。148勝138セーブと先発に抑えにとフル回転し、野球殿堂入りも果たしているレジェンド左腕の