カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 米関税のインフレ効果が明確になるまで、金利の安定を呼び掛け 貿易協議がまとまるまで、数カ月または数年を要する公算 個人的には、関税によるインフレを無視する議論の方が説得力があると思う 物価や経済活動への影響についてより明確になるまで、ＦＲＢの政策金利を維持する姿勢を支持