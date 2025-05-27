通貨オプションボラティリティー１カ月にピーク水準が移動ドル円１２．２４％ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.018.169.217.73 1MO12.248.379.657.98 3MO11.638.199.757.91 6MO11.227.979.947.92 9MO10.857.859.997.93 1YR10.637.8110.047.99 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10