インディアナ・ペイサーズは、2年連続でイースタン・カンファレンス・ファイナルまで勝ち上がり、現在はニューヨーク・ニックスとの「NBAプレーオフ2025」カンファレンス決勝を戦っていて、第3戦を終えて2勝1敗とリードしている。 5月26日（現地時間25日、日付は以下同）にホームのゲインブリッジ・フィールドハウスで行われた第3戦こそ100－106で落とすも、28日の