PlayStation（R）5の人気PC用ゲーム『Until Dawn ‐惨劇の山荘‐』を実写映画化した、リアル脱出ゲーム型スラッシャーホラー『Until Dawn（原題）』が、邦題を『アンティル・ドーン』として8月1日より公開されることが決定。ティザー写真2点が解禁された。【写真】死のカウントダウンを刻む砂時計『アンティル・ドーン』ティザー写真『ヴァチカンのエクソシスト』（2023）、「ドント・ブリーズ」シリーズなどを手掛けた映画