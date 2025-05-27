今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米消費者信頼感指数などの経済指標が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４３円２０～１４４円２０銭。 この日は、午後に入り財務省による国債発行計画見直し報道による長期金利の低下を受けドル高・円安が進行。超長期債の発行減額の観測が浮上するなか、夕方の欧州時間には１４３円台後半にドルは上昇した。今晩は米５月消費者信頼感指数が発表され、その内