2019年ごろから海外に主軸を移し、映画『デッドプール2』や『デッドプール＆ウルヴァリン』に出演するなど、世界を股にかけて活躍する女優・忽那汐里。14歳で国民的美少女コンテスト・審査員特別賞を受賞し、その後、『3年B組金八先生』（TBS系）や『家政婦のミタ』（日本テレビ系）などに出演していたころは“清純派”のイメージが強かった彼女だが、近年はたびたび“見た目”が変わることでも話題になっている。【写真】「独特